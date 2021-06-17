Пресс-конференция о борьбе с инвазивными растениями пройдет в пресс-центре БЕЛТА 18 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Распространение в Беларуси инвазивных чужеродных растений и меры борьбы с ними" состоится в пресс-центре БЕЛТА 18 июня в 11.00.

В последние десятилетия в связи с хозяйственной деятельностью человека на территорию Беларуси проник целый ряд видов, которые являются чужеродными элементами в фауне и флоре республики. Процесс инвазии значительно ускорился в связи с глобальным потеплением и интенсификацией товарных и иных отношений с различными странами, радикальным увеличением транспортных потоков. Проблема проникновения чужеродных видов имеет целый ряд негативных последствий экологического, экономического и социального характера.

О мерах по борьбе с инвазивными чужеродными растениями в Беларуси расскажут участники пресс-конференции:

Николай Свидинский - заместитель начальника главного управления - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Александр Пугачевский - директор Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, кандидат биологических наук;

Аркадий Скуратович - старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси.

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