Пресс-конференция о брестском региональном цифровом форуме #GBCregions пройдет в БЕЛТА 11 октября

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Проведение Брестского регионального цифрового форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы)" состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 октября в 11.00.

В Бресте 14 октября 2021 года пройдет второй региональный цифровой форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы). Он призван стать площадкой для демонстрации достижений регионов в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности, обсуждения тем состояния, развития и перспектив цифрового будущего регионов Беларуси, перевода взаимодействий на всех уровнях в цифровую плоскость.

Для каждого форума определено приоритетное направление. В Бресте это цифровые решения в пищевой и легкой промышленности, взаимодействие в рамках коммерческого электронного документооборота.

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг и Белорусские облачные технологии. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Брестского облисполкома.

О подробностях проведения второго регионального цифрового форума расскажут участники пресс-конференции:

Сергей Руднев - первый заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг",

Виталий Карбовский - заместитель директора РУП "Национальный центр обмена трафиком",

Андрей Агеенко - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам СООО "Белорусские облачные технологии".

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