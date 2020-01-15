Пресс-конференция о достижениях ученых в области высоких технологий пройдет в БЕЛТА 16 января

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Достижения академических ученых в области высоких технологий", приуроченная ко Дню белорусской науки, состоится в пресс-центре БЕЛТА 16 января в 11.00.

Конкурентоспособность экономики зависит от развития высокотехнологичных производств и инноваций. В Беларуси успешно внедряются научные разработки в машиностроении, приборостроении, энергетике, микробиологии, медицине, фармацевтике и других отраслях. О достижениях белорусской науки в области высоких технологий расскажут на пресс-конференции представители Отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-