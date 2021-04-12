Пресс-конференция о госрегулировании обращения с радиоактивными отходами пройдет в пресс-центре БЕЛТА 14 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Государственное регулирование и надзор в области обеспечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами в Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 14 апреля в 11.00.

Представители Госатомнадзора расскажут, в результате какой деятельности образуются радиоактивные отходы (РАО), как обеспечивается и контролируется безопасное обращение с ними. Участники проинформируют о международных обязательствах Беларуси в области безопасного обращения с РАО и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и их выполнении, международных оценках данного направления со стороны миссий МАГАТЭ и внедрении рекомендаций этих миссий. Отдельно специалисты остановятся на вопросах обеспечения безопасности обращения с РАО и ОЯТ Белорусской АЭС.

Участники:

Леонид Дедуль - первый заместитель начальника Госатомнадзора;

Виктория Антонова - начальник управления регулирования радиационной безопасности Госатомнадзора;

Николай Михайлов - начальник отдела надзора за безопасностью обращения с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами Госатомнадзора.

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