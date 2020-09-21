Пресс-конференция о готовности организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период пройдет в БЕЛТА 22 сентября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Готовность организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период" состоится в пресс-центре БЕЛТА 22 сентября в 11.00.
Завершается подготовка организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Разработаны и реализуются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей. Все работы планируется завершить в установленные сроки.
О готовности организаций ЖКХ и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период расскажут участники пресс-конференции: начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, начальник отдела энергетики и топлива управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Миноблисполкома Татьяна Музок, генеральный директор ГУ "Государственный энергетический и газовый надзор" Александр Озерец, первый заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Дмитрий Шавловский, заместитель главного инженера ГПО "Белэнерго" Евгений Пантелей.
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