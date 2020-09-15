Пресс-конференция о кампании вакцинации против гриппа проходит в БЕЛТА

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Старт кампании вакцинации против гриппа" проходит сейчас в БЕЛТА.

В Беларуси начинается вакцинация против гриппа, которая в нынешнем году пройдет в особенных условиях. Планируется, что профилактические прививки сделает не менее 40% населения, в том числе относящегося к группам риска.

Об особенностях вакцинации против гриппа в нынешнем году расскажут специалисты системы здравоохранения: начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, руководитель Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям Наталья Шмелева, профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинский наук Сергей Жаворонок.-0-