Пресс-конференция о конкурсе экостартапов Belarus Green Awards 2020 пройдет в БЕЛТА 24 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "О проведении конкурса экостартапов Belarus Green Awards 2020" состоится в пресс-центре БЕЛТА 24 июля в 12.30.

Конкурс экостартапов Belarus Green Awards 2020 проводится с 1 июля по 27 августа в Минске. Он приурочен к 60-летию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и обещает стать самым масштабным экологическим событием года.

Цель конкурса - выявить актуальные бизнес-идеи, способствующие улучшению экологической ситуации и повышению качества жизни населения Беларуси. Belarus Green Awards 2020 - это реальная возможность различных экостартапов нашей страны заявить о себе.

Участники пресс-конференции:

Пирштук Болеслав Казимирович - первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси;

Орлова Евгения Александровна - организатор экопроекта "Пастернак", управляющий партнер в ООО "Пас Тер Нак";

Здобников Александр Константинович - начальник отдела выставок и ярмарок Национального выставочного центра "БелЭКСПО" Управления делами Президента Беларуси.

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