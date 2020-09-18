Пресс-конференция о конкурсе "Учитель года Республики Беларусь" пройдет 21 сентября в БЕЛТА

18 сентября, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о проведении конкурса "Учитель года Республики Беларусь" пройдет 28 сентября с 10.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь" объявляет Министерство образования, он проводится один раз в три года. Основные цели - создание условий для распространения эффективного педагогического опыта, выявление талантливых, творческих педагогических работников, повышение престижа педагогического труда и привлечение внимания общественности к тенденциям развития системы образования. Участие в конкурсе могут принимать работники сферы образования вне зависимости от квалификационной категории и стажа работы. Подведение итогов и награждение победителей проводятся в канун профессионального праздника - Дня учителя.

Подробнее о проведении конкурса расскажут участники пресс-конференции: Александр Кадлубай - заместитель министра образования; Александр Жук - ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка; Галина Николаенко - проректор по научно-методической работе ГУО "Академия последипломного образования", профессор кафедры современных методик и технологий образования, доктор педагогических наук, доцент.-0-