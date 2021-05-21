Пресс-конференция о летнем трудоустройстве и занятости молодежи пройдет в пресс-центре БЕЛТА 24 мая

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Трудовое лето - 2021: актуальные предложения по занятости молодежи" состоится в пресс-центре БЕЛТА 24 мая в 12.00.

Все больше молодых людей во время летних каникул стремится временно трудоустроиться. Традиционно востребована работа в студенческих отрядах, занятость на озеленении и благоустройстве территорий, текущем ремонте в учебных заведениях.

Участие в пресс-конференции примут представители Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, Минского городского исполнительного комитета, ОО "БРСМ". Участники расскажут, какие виды трудоустройства и занятости предложат молодым людям летом.

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