Пресс-конференция о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 марта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии в контексте подготовки к коммерческой эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 марта в 11.00.

Участники пресс-конференции расскажут, что представляет из себя процесс лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и его важнейшие составляющие - экспертиза безопасности и оценка соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям. Представители Госатомнадзора проинформируют, как этот процесс был реализован в отношении энергоблока № 1 БелАЭС, почему на этапах ввода в эксплуатацию было применено поэтапное лицензирование и какие изменения в нормативной правовой базе по вопросам лицензирования деятельности в области использования атомной энергии ожидаются в ближайшее время.

Участники - представители Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

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