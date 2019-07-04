Пресс-конференция о мерах по развитию научно-технической деятельности в Беларуси пройдет в БЕЛТА 5 июля

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Новые решения правительства Беларуси по развитию научно-технической деятельности" с участием председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 июля в 10.00.

Александр Шумилин расскажет о ходе реализации государственных научно-технических программ, а также о принятых правительством мерах по развитию научно-технической деятельности. В частности, он прокомментирует изменения в порядке разработки и выполнения научно-технических программ (постановление Совета Министров от 19 апреля 2019 года №252) и нововведения, касающиеся проведения государственной научной и научно-технической экспертиз (постановление Совета Министров от 18 мая 2019 года №309).

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