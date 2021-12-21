Пресс-конференция о направлениях зимнего туристического сезона пройдет сегодня в БЕЛТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Актуальные направления зимнего туристического сезона" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Накануне рождественских и новогодних праздников, зимних каникул белорусы активно планируют отдых - бронируют номера в санаториях, места в агроусадьбах, выбирают другие интересные туристические направления.

Спрос на новогодние путевки в белорусские здравницы уже превышает предложение. Ожидается, что будет большой удельный вес иностранных граждан среди отдыхающих - примерно 95% россиян. Есть интерес к таким новогодним предложениям и со стороны белорусов.

О востребованных у туристов маршрутах и направлениях в зимнем сезоне расскажут участники пресс-конференции:

Ирина Воронович - директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;

Анна Вощинчук - начальник отдела качества и учебно-аналитической работы ГУ "Национальное агентство по туризму";

Алексей Желенков - заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Валерия Клицунова - председатель БОО "Отдых в деревне".

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