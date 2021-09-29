Пресс-конференция о наведении порядка и благоустройстве территорий пройдет в БЕЛТА 30 сентября

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Мероприятия по наведению порядка на земле, благоустройству территорий и объектов" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 30 сентября в 11.00.

Ежегодно утверждаются и реализуются мероприятия по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Приводятся в порядок территории населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов, полос отвода автомобильных и железных дорог, лесного фонда. Обустраиваются зоны отдыха на водных объектах, родники. Проводятся республиканские добровольные акции с привлечением местного населения, общественных объединений и организаций, трудовых коллективов.

Подробнее о мероприятиях по наведению порядка и благоустройству территорий расскажут участники пресс-конференции:

Максим Тарасов - начальник управления регулирования обращения с отходами - заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Юлия Метеж - начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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