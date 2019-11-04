Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий пройдет в БЕЛТА 5 ноября

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Наведение порядка на земле и благоустройство населенных пунктов Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 ноября в 11.00.

В Беларуси 2018-2020 годы проходят под знаком Года малой родины. Запланирован комплекс мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии и благоустройству населенных пунктов, сельскохозяйственных и историко-культурных объектов, по озеленению территорий, уборке отходов и др.

Об уже проделанной работе, а также о планах по наведению порядка и благоустройству расскажут на пресс-конференции представители министерств жилищно-коммунального хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, архитектуры и строительства, Минского горисполкома, Минского облисполкома.

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