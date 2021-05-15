Пресс-конференция о новациях в метрологии пройдет в пресс-центре БЕЛТА 18 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Новации и направления развития метрологии в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 18 мая в 11.00.

Сегодня нет такой сферы, которая бы обходилась без точных измерений. С ними напрямую связаны качество продукции и услуг, развитие науки и технологий, международной торговли, защита жизни и здоровья человека и окружающей среды. Беларусь располагает эффективной, пользующейся международным признанием метрологической инфраструктурой. С конца прошлого года действует обновленный закон "Об обеспечении единства измерений".

О новациях и направлениях развития метрологии расскажут участники пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню метрологии. Этот праздник в Беларуси, как и во всем мире, отмечается 20 мая. В нынешнем году он проходит под девизом "Измерения для здоровья".

Участники:

Дмитрий Барташевич, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации;

Андрей Пинчук, начальник управления метрологии Государственного комитета по стандартизации;

Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института метрологии.

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