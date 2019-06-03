Пресс-конференция о новациях в законодательстве о страховании пройдет 5 июня в БЕЛТА

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 июня в 11.00.

1 сентября 2019 года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2019 г. №175 "О страховании", которым внесены изменения в законодательство о страховании. Документ предусматривает либерализацию условий осуществления страховой деятельности, расширение возможностей по заключению договоров страхования в электронном виде, снижение страховых тарифов по отдельным видам обязательного страхования. Значимые изменения также затронули сегмент страхования жизни и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Комментируя положения указа, эксперты подробно расскажут, что изменится в правовом регулировании страховой деятельности, какие нормы направлены на усиление защиты интересов потребителей страховых услуг и как нововведения повлияют на развитие страхового рынка Беларуси.

В пресс-конференции примут участие начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова и заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Сергей Рабецкий.

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