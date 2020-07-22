Пресс-конференция о новых строительных нормах пройдет в БЕЛТА 23 июля

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Реформирование законодательства в сфере строительной деятельности. Принятие новых строительных норм" состоится в пресс-центре БЕЛТА 23 июля в 11.00.

В Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 декабря 2019 года №69, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 9 июля 2020 года. Нормы разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Подробнее о нововведениях расскажут участники пресс-конференции:

Верамей Ольга Михайловна - начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства;

Лишай Игорь Леонидович - директор РУП "Стройтехнорм".

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