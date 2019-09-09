Пресс-конференция о переписи населения Беларуси пройдет в БЕЛТА 11 сентября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция председателя Национального статистического комитета Инны Медведевой "О проведении переписи населения Беларуси в 2019 году" состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 сентября в 12.00.

С 4 по 30 октября 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад. Населению предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.

Об особенностях проведения переписи населения в 2019 году, работе специального сайта, через который можно самостоятельно ответить на вопросы, расскажет председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

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