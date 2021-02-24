Пресс-конференция о перспективах индивидуального жилищного строительства пройдет сегодня в БЕЛТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Индивидуальное жилищное строительство: перспективные направления" пройдет сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Целью государственной программы "Строительство жилья" на 2021-2025 годы является повышение уровня обеспечения населения доступным и качественным жильем. Строительство индивидуального жилья сформирует наиболее разнообразный по структуре потребительский спрос, сочетающий различные комбинации стоимости, эксплуатационных и проектных решений, применение экологических материалов. О перспективных направлениях индивидуального жилищного строительства расскажут участники пресс-конференции.

Ими станут начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Владислав Шаповалов, заместитель председателя, главный архитектор комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома Алексей Новиков.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-