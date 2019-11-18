Пресс-конференция о поддержке одаренной и талантливой молодежи пройдет в БЕЛТА 19 ноября

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Поддержка одаренной и талантливой молодежи в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 19 ноября в 15.00.

В Беларуси реализуется система мер по выявлению и реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи. Государство поддерживает одаренных молодых людей, создает условия для их плодотворной деятельности, что обеспечивает преемственность научных и культурных традиций.

О проводимой в данном направлении работе расскажут представители министерств образования и культуры, Белорусского республиканского союза молодежи.

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