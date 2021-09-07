Пресс-конференция о поддержке одаренной и талантливой молодежи состоится сегодня в БЕЛТА

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Поддержка одаренной и талантливой молодежи: создание условий для творческого и интеллектуального роста" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси реализуется система мер, направленных на обеспечение адресной господдержки одаренных учащихся, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей, успешной учебы и научной деятельности.

Для содействия развитию талантливой молодежи ведется специальная база. В банк данных включается информация о лауреатах, стипендиатах и дипломантах специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, а также о лицах, которые являются победителями и призерами международных и республиканских художественных и творческих мероприятий, состязаний, теле- и радиопроектов.

О проводимой работе по поддержке одаренной и талантливой молодежи расскажут участники пресс-конференции:

Екатерина Дулова - председатель совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, ректор УО "Белорусская государственная академия музыки";

Людмила Монакова - консультант управления профессионального искусства главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Республики Беларусь;

Варвара Серова - секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи";

Ирина Булавкина - главный специалист главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Республики Беларусь;

Александр Шантарович - директор УО "Минский государственный художественный колледж имени А.К. Глебова".

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