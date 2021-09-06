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Общество
06 сентября 2021, 10:11

Пресс-конференция о поддержке одаренной и талантливой молодежи состоится в БЕЛТА 7 сентября

Фото из архива
Фото из архива

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Поддержка одаренной и талантливой молодежи: создание условий для творческого и интеллектуального роста" состоится в пресс-центре БЕЛТА 7 сентября в 11.00.

В Беларуси реализуется система мер, направленных на обеспечение адресной господдержки одаренных учащихся, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей, успешной учебы и научной деятельности.

Для содействия развитию талантливой молодежи ведется специальная база. В банк данных включается информация о лауреатах, стипендиатах и дипломантах специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, а также о лицах, которые являются победителями и призерами международных и республиканских художественных и творческих мероприятий, состязаний, теле- и радиопроектов.

О проводимой работе по поддержке одаренной и талантливой молодежи расскажут участники пресс-конференции:

Екатерина Дулова - председатель совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, ректор УО "Белорусская государственная академия музыки";

Варвара Серова - секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи";

Ирина Булавкина - главный специалист главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Республики Беларусь;

Александр Шантарович - директор УО "Минский государственный художественный колледж имени А.К. Глебова".

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

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