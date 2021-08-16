Пресс-конференция о подготовке учреждений образования Минска и Минской области к новому учебному году пройдет в БЕЛТА 17 августа

Фото из архива
16 августа, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Подготовка учреждений дошкольного и среднего образования Минска и Минской области к началу 2021/2022 учебного года" состоится в пресс-центре БЕЛТА 17 августа в 11.00.
Процесс подготовки учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования к началу нового учебного года осуществляется в плановом режиме. Все учреждения образования должны в срок получить сертификаты готовности. Особое внимание уделяется вопросам безопасного функционирования школ и детских садов, пропускному режиму, подвозу учащихся, кадровому обеспечению, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.
О готовности учреждений образования Минска и области расскажут участники пресс-конференции - представители Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов.
Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
Процесс подготовки учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования к началу нового учебного года осуществляется в плановом режиме. Все учреждения образования должны в срок получить сертификаты готовности. Особое внимание уделяется вопросам безопасного функционирования школ и детских садов, пропускному режиму, подвозу учащихся, кадровому обеспечению, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.
О готовности учреждений образования Минска и области расскажут участники пресс-конференции - представители Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов.
Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-