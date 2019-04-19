Пресс-конференция о потребительских предпочтениях белорусской молодежи пройдет в БЕЛТА 23 апреля

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция по итогам республиканского социологического исследования "Молодежный бренд - 2018" состоится в пресс-центре БЕЛТА 23 апреля, начало в 11.00.

Социсследование "Молодежный бренд" ежегодно проводится Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК ОО "БРСМ" с целью изучения популярности белорусских и зарубежных брендов и производителей в молодежной среде, отношения молодежи к контрафактной продукции, пиратству и подделкам.

В 2018 году в процессе исследования было опрошено более 1,2 тыс. белорусов от 18 до 32 лет, представляющих основные территориально-экономические зоны Беларуси.

Результаты исследования представят заместитель председателя Ассоциации "БелБренд" Валентина Дынич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский, представители Национального центра интеллектуальной собственности и ЦК ОО "БРСМ".

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