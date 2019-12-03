Пресс-конференция о предпраздничной торговле пройдет в пресс-центре БЕЛТА 4 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Организация торговли в период рождественских и новогодних праздников" состоится в пресс-центре БЕЛТА 4 декабря в 15.00.

Для качественного обслуживания населения в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового года в Беларуси активно ведется подготовка объектов торговли и общественного питания. Создаются запасы продовольственных и непродовольственных товаров, проводятся ярмарки, распродажи, рекламные мероприятия.

Подробнее об организации торговли во время рождественских и новогодних праздников расскажут участники пресс-конференции: начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало и начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов.

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