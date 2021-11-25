Пресс-конференция о премьере фильма Оливера Стоуна "Qazaq. История золотого человека" пройдет сегодня в БЕЛТА

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "О премьерном показе документального фильма Оливера Стоуна "Qazaq. История золотого человека" пройдет сегодня в 15.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Впервые в Беларуси в рамках внеконкурсной программы кинофестиваля "Лiстапад" состоялась премьера документального фильма от обладателя трех премий "Оскар" американского режиссера Оливера Стоуна. Фильм основан на его интервью с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Документальный проект рассказывает устами первого президента Казахстана историю этой страны.

Подробнее о премьере расскажут участники пресс-конференции:

Игорь Кобзев - продюсер,

Игорь Лопатенок - режиссер,

Вера Томилова - продюсер.

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