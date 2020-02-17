Пресс-конференция о преступлениях против информационной безопасности пройдет в БЕЛТА 19 февраля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Предотвращение и раскрытие преступлений против информационной безопасности, хищений с использованием компьютерной техники, совершаемых в банковской сфере" состоится в пресс-центре БЕЛТА 19 февраля в 11.00.

С каждым днем схемы киберпреступлений становятся сложнее, совершенствуются способы обеспечения сетевой анонимности, все чаще появляются новые риски, вызовы и угрозы в информационном пространстве. Представители Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Национального банка расскажут о предотвращении и раскрытии преступлений в банковской сфере.

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