Пресс-конференция о преступлениях против информационной безопасности пройдет в БЕЛТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о преступлениях против информационной безопасности в банковской сфере пройдет сегодня в 11.00 в БЕЛТА.

С каждым днем схемы киберпреступлений становятся сложнее, совершенствуются способы обеспечения сетевой анонимности, все чаще появляются новые риски, вызовы и угрозы в информационном пространстве. Представители Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Национального банка расскажут о предотвращении и раскрытии преступлений в банковской сфере.-0-