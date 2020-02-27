Пресс-конференция о профилактике и лечении эндокринных заболеваний пройдет 28 февраля в БЕЛТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Современные методы профилактики и лечения эндокринных заболеваний" состоится в пресс-центре БЕЛТА 28 февраля в 11.00.

Доля больных с патологией эндокринной системы постоянно увеличивается во всех экономически развитых странах мира, а для Беларуси эта проблема еще более актуальна в связи с последствиями чернобыльской катастрофы. О динамике заболеваний эндокринной системы, о современных методах обследования и лечения данных нарушений и развитии системы эндокринологической помощи расскажут представители Министерства здравоохранения и УЗ "Городской эндокринологический диспансер".

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