Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет в БЕЛТА 22 ноября

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Профилактика ОРВИ и гриппа: вакцинация населения" состоится в пресс-центре БЕЛТА 22 ноября в 11.00.
Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной из актуальных медицинских и социально-экономических проблем общества в силу достаточно высокого уровня заболеваемости, риска развития осложнений, обострений хронических болезней.
О проводимой среди населения профилактике ОРВИ и гриппа расскажут представители Министерства здравоохранения Беларуси.
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