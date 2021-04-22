Пресс-конференция о проведении Международного форума #GBC состоится сегодня в БЕЛТА

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Проведение первого Международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане)" состоится сегодня в 11.00 в БЕЛТА.

В Минске 28-29 апреля пройдет первый Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане). Его основная цель - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан (GBC) посредством информационно-коммуникационных технологий.

Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг. Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.

В рамках пресс-конференции участники расскажут о целях, задачах и принципах форума #GBC, цифровых сервисах государства для граждан и бизнеса в Беларуси.

Участие принимают:

Сергей Руднев, первый заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг",

Татьяна Туромша, заместитель директора по коммерческим вопросам РУП "Национальный центр обмена трафиком",

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь,

Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции Республики Беларусь,

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

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