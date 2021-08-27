Пресс-конференция о проведении региональных фестивалей и брендовых культурных мероприятий состоится сегодня в БЕЛТА

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Региональные фестивали и брендовые культурные мероприятия: сохранение и популяризация национальных традиций, истории, самобытности" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.





На протяжении года в разных уголках Беларуси проходят интересные фестивали и праздники. Среди них знаменитые музыкальные и театральные форумы, фестивали народной культуры, старинных ремесел, рыцарские турниры и другие. Мероприятия знакомят с национальной белорусской культурой, историей, традициями регионов и всей страны. В этом году планируется провести более 180 фестивалей.





Подробнее о популяризации материального наследия, исторических традиций, обрядов, обычаев белорусского народа расскажут участники пресс-конференции:

Ольга Антоненко - директор Республиканского центра национальных культур;





Ирина Позняк - директор Минского областного центра народного творчества.





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