Пресс-конференция о проведении вакцинации против гриппа состоится в БЕЛТА 14 сентября

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения" состоится в пресс-центре БЕЛТА 14 сентября в 11.00.

Прививочная кампания против гриппа стартует в обычные сроки - в октябре. В связи с вакцинацией от COVID-19 она продлена на месяц - до января 2022 года.

От гриппа планируется вакцинировать около 40% населения.

Об особенностях организации вакцинации против гриппа расскажут участники пресс-конференции.

Участие принимают:

Инна Карабан - начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

Вероника Высоцкая - заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

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