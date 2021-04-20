Пресс-конференция о проведении выставки-форума Ecology Expo пройдет сегодня в БЕЛТА

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг "Проведение первой международной специализированной экологической выставки-форума Ecology Expo и республиканского экологического форума "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений" пройдет сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.
В Минске с 3 по 5 июня состоятся международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканский экологический форум "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений". Мероприятия проводятся для консолидации и активизации общества в решении экологических проблем, максимального вовлечения населения в экологическое движение, содействия координации усилий по достижению Целей устойчивого развития.
Участники пресс-конференции расскажут о целях и задачах экологических форумов и запланированных во время их проведения мероприятиях.
Участники:
Елена Мелешкова - заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
Виктория Воронова - начальник отдела использования и охраны водных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
Ольга Сазонова - начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
Виктория Агафонова - начальник управления выставок и ярмарок выставочного центра "БелЭкспо".
Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-