Пресс-конференция о проведении выставки-форума Ecology Expo пройдет сегодня в БЕЛТА

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 20 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:49 Систему тестирования на коронавирус через дыхание начнут использовать в Сингапуре Технологии
08:43 От маркетологов до швей и слесарей - электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 21 апреля Регионы
08:37 В столице Колумбии объявили о введении карантина с 23 по 25 апреля В мире
08:35 В Канаде заявили, что дефицит бюджета страны на 2021-2022 годы составит более $123 млрд В мире
08:24 На семи участках улично-дорожной сети Минска сегодня будут наносить разметку Регионы
08:15 Лукашенко поздравил Талая с успешным выступлением на соревнованиях Мировой серии паралимпийского плавания Президент
08:09 Бал лермонтовской эпохи пройдет в Могилеве 23 апреля Регионы
08:02 Исполняющий обязанности премьера Ливана заявил, что страна находится на грани краха В мире
07:44 За прошедшие сутки в Витебской области произошло пять пожаров Происшествия
07:42 Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии В мире
07:40 В Минске на пересечении пр.Пушкина с ул.Матусевича не работает светофор - могут быть пробки Регионы
07:32 Первый вариант американской Конституции продадут на аукционе в Румынии Калейдоскоп
07:23 Мисс весну выберут в Брестской области Регионы
07:14 В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в семи местах Регионы
07:12 Пресс-конференция о проведении выставки-форума Ecology Expo пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Лукашенко подтверждает готовность всячески содействовать расширению сотрудничества между Беларусью и Кубой Президент
07:00 Картина дня: визит Макея в Швейцарию, неделя предпринимательства и доппоезда на праздники Общество
00:54 Крупнейший бриллиант в истории российской огранки продадут на аукционе Калейдоскоп
00:30 Умерла чемпионка Олимпийских игр по волейболу Вера Лантратова В мире
19.04.21
19.04.21 23:59 В Нижегородской области при взрыве газа в доме пострадали восемь человек В мире
19.04.21 23:45 Facebook запустит сервис подкастов и аналог Clubhouse Технологии
19.04.21 23:08 ФОТОФАКТ: Дикие лошади Налибокской пущи Регионы
19.04.21 22:35 В России в Нижегородской области три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме В мире
19.04.21 21:50 Британские власти намерены сделать все возможное, чтобы не допустить создания Суперлиги В мире
19.04.21 21:31 Метеорологи: 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории В мире
19.04.21 21:10 Семинар-практикум по развитию студенческого самоуправления пройдет в БГУ Общество
19.04.21 20:56 Индонезийский вулкан Синабунг дважды выбросил пепел В мире
19.04.21 20:48 На севере Филиппин 13 человек погибли при падении автомобиля в канал В мире
19.04.21 20:37 Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением в Ташкенте Президент
19.04.21 20:32 Слет юных инспекторов дорожного движения "Зеленая волна" пройдет 20-22 апреля в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Общество
20 апреля 2021, 07:12

Пресс-конференция о проведении выставки-форума Ecology Expo пройдет сегодня в БЕЛТА

Фото организаторов
Фото организаторов

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг "Проведение первой международной специализированной экологической выставки-форума Ecology Expo и республиканского экологического форума "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений" пройдет сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

В Минске с 3 по 5 июня состоятся международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканский экологический форум "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений". Мероприятия проводятся для консолидации и активизации общества в решении экологических проблем, максимального вовлечения населения в экологическое движение, содействия координации усилий по достижению Целей устойчивого развития.

Участники пресс-конференции расскажут о целях и задачах экологических форумов и запланированных во время их проведения мероприятиях.

Участники:

Елена Мелешкова - заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Виктория Воронова - начальник отдела использования и охраны водных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Ольга Сазонова - начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Виктория Агафонова - начальник управления выставок и ярмарок выставочного центра "БелЭкспо".

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка пресс-конференции экология
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Картина дня: визит Макея в Швейцарию, неделя предпринимательства и доппоезда на праздники
Фото из архива Семинар-практикум по развитию студенческого самоуправления пройдет в БГУ
Фото belnotary.by Нотариальные палаты Беларуси и Узбекистана договорились о сотрудничестве
Фото belinterexpo.by Национальную экспозицию Беларуси впервые представят на туристической выставке в Дубае
Татьяна Рунец. Фото из архива Рунец проведет 20 апреля прием граждан
Фото из архива Красный Крест проводит кампанию по поддержке одиноких пожилых и инвалидов "Начни помогать весной"
Главное
Лукашенко в день субботника высаживал деревья на своей малой родине в Александрии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 887 пациентов с COVID-19, выписаны 633
В Беларуси в январе-марте построили 12,9 тыс. квартир
Minsk World: Инвестиционный интерес - на международном уровне
Топ-новости
Картина дня: визит Макея в Швейцарию, неделя предпринимательства и доппоезда на праздники
Лукашенко поздравил Талая с успешным выступлением на соревнованиях Мировой серии паралимпийского плавания
Пресс-конференция о проведении выставки-форума Ecology Expo пройдет сегодня в БЕЛТА
Ядерное топливо для второго энергоблока доставили на БелАЭС
ОЭЗ "Иннополис" помогает стартапам из Беларуси комфортно развиваться на рынках России
Опубликованы адреса отключений горячей воды в Минске с 12 мая
Союзные парламентарии выступили за реставрацию Брестской крепости за счет бюджета СГ
В Минске вакцинировать трудовые коллективы от COVID-19 будут с выездом на предприятия
Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на копейку с 20 апреля
В Минске в ночь на 20 апреля будут наносить дорожную разметку на 14 участках
Беларусь и Китай намерены развивать сотрудничество в военном образовании
Вы просили – мы продлили! Горячая АКЦИЯ в Minsk World действует до конца апреля! Скидка за квадратный метр до 100 евро!
Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации "Польской школы"
Рунец проведет 20 апреля прием граждан
Герасимов вышел в 1/16 финала теннисного турнира в Барселоне
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.