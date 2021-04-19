Пресс-конференция о проведении выставки-форума Ecology Expo состоится в пресс-центре БЕЛТА 20 апреля

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-коференция "Проведение первой международной специализированной экологической выставки-форума Ecology Expo и республиканского экологического форума "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 20 апреля в 11.00.

В Минске с 3 по 5 июня состоятся международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканский экологический форум "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений". Мероприятия проводятся для консолидации и активизации общества в решении экологических проблем, максимального вовлечения населения в экологическое движение, содействия координации усилий по достижению Целей устойчивого развития.

Участники пресс-конференции - представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и выставочного центра "БелЭкспо" - подробно расскажут о целях и задачах экологических форумов и запланированных во время их проведения мероприятиях.-0-