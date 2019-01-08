Пресс-конференция о развитии агроэкотуризма в Беларуси пройдет в БЕЛТА 9 января

8 января, Минск Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Агроэкотуризм в Беларуси как национальный бренд. Как развивать экономику впечатлений" состоится в пресс-центре БЕЛТА 9 января в 11.00.

В 2018 году Беларусь второй раз была признана лучшей страной для агротуризма по версии журнала National Geographic Traveler (Россия). В настоящее время в республике насчитывается свыше 2,3 тыс. сельских усадеб, которые предоставляют целый спектр разнообразных услуг. Это уже не просто "чарка и шкварка", а полноценный, насыщенный впечатлениями, креативный отдых.

В январе 2019 года исполняется год с момента вступления в силу указа №365 "О развитии агроэкотуризма", направленного на комплексное совершенствование отношений в сфере агроэкотуризма, и прежде всего на устранение административных барьеров, тормозивших развитие этого вида деятельности. О том, какое влияние на развитие агроэкотуризма оказали последние законодательные изменения, в каком направлении он будет развиваться, и каковы шансы Беларуси стать лучшей страной для агротуризма в Европе, расскажут заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова и один из первопроходцев в этой сфере, владелец агроусадьбы "Ганка", председатель общественного совета по развитию агроэкотуризма Воложинского района Анатолий Ганец.

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