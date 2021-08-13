Пресс-конференция о развитии экологического туризма пройдет в пресс-центре БЕЛТА 16 августа

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

13 августа, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Развитие экологического туризма в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 16 августа в 14.30.В Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий определено 39 объектов, которые могут быть перспективными для организации экологического туризма. Разработаны тропы и зеленые маршруты.О направлениях развития экологического туризма расскажут участники пресс-конференции:Андрей Кузьмич - заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;Александр Козорез – начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь;Екатерина Никитина – консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-