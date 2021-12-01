Пресс-конференция о развитии гастрономического туризма пройдет в пресс-центре БЕЛТА 2 декабря

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Развитие гастрономического туризма в Беларуси" пройдет 2 декабря в 14.30 в пресс-центре БЕЛТА.

Беларусь готова предложить гостям не только насыщенную экскурсионную программу, отдых на природе, лечение в санаториях, но и места, где можно отведать качественные и вкусные блюда разных кухонь. Гастрономический туризм - молодое направление, но глубокие кулинарные традиции и мастерство уже сделали его популярным среди туристов.

Подробнее о развитии гастрономического туризма расскажут участники пресс-конференции:

Михаил Жигало - начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли,

Екатерина Никитина - консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма,

Алексей Русакевич - директор учреждения "Информационно-туристский центр "Минск".

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