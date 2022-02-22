Пресс-конференция о развитии ядерной медицины в Беларуси пройдет в БЕЛТА 24 февраля

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Возможности развития ядерной медицины в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 24 февраля в 11.00.
В ходе пресс-конференции участники расскажут о современном состоянии ядерной медицины в Беларуси и областях ее применения. Проинформируют о новейших методиках лечения онкологических и других заболеваний, совместных международных, в том числе российско-белорусских, проектах в сфере ядерной медицины. Эксперты обсудят новые возможности в области ядерной медицины в Беларуси, связанные с потенциалом планируемого Центра ядерной науки и технологий на базе Национальной академии наук Беларуси.
Участники:
Андрей Кузьмин - генеральный директор ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" НАН Беларуси;
Валерий Синайко - заведующий Республиканским центром позитронно-эмиссионной томографии ГУ "Республиканский центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова", главный внештатный специалист по лучевой диагностике;
Дмитрий Клименко - заведующий радиологическим отделением N4 Минского городского клинического онкологического центра;
Арам Аветисов - доцент кафедры радиационной медицины и экологии Белорусского государственного медицинского университета;
Юлия Курашвили - советник вице-президента по проектам исследовательских реакторов и центров ядерной науки и технологий АО "Русатом Оверсиз";
Евгений Нестеров - руководитель отдела производства радиофармпрепаратов учебно-научного центра "Исследовательский ядерный реактор" Инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета.
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