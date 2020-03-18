Пресс-конференция о развитии лесного хозяйства Беларуси пройдет в БЕЛТА

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Современное состояние и перспективы развития лесного хозяйства Беларуси", приуроченная к Международному дню леса, состоится в пресс-центре БЕЛТА 20 марта в 11.00.

Леса Беларуси - один из основных возобновляемых природных ресурсов и важнейшее национальное богатство. Они имеют большое значение для устойчивого социально-экономического развития страны, обеспечения ее экономической, энергетической, экологической и продовольственной безопасности. О современном состоянии и перспективах развития лесного хозяйства Беларуси расскажет первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

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