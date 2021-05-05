Пресс-конференция о развитии придорожного сервиса пройдет в пресс-центре БЕЛТА 6 мая

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Развитие придорожного сервиса в Беларуси: меры по повышению качества услуг" состоится в пресс-центре БЕЛТА 6 мая в 11.00.
Особенности экономико-географического положения, наличие транспортных магистралей, обеспечивающих международные связи Беларуси, ориентация в условиях пандемии на развитие внутреннего туризма создают предпосылки для организации эффективной инфраструктуры придорожного сервиса.
Участие в пресс-конференции принимают:
Сергей Леончик, начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;
Ирина Иванович, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Минского областного исполнительного комитета.
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