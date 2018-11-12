Пресс-конференция о развитии проекта "Карта гостя" пройдет в БЕЛТА 14 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы" состоится в пресс-центре БЕЛТА 14 ноября в 11.00.

Проект "Карта гостя", предоставляющий туристам различные бонусы и скидки при посещении музеев, кафе, гостиниц, начали реализовывать в Минске в начале 2018 года. К настоящему времени проект значительно расширился и объединяет уже несколько сотен туристически привлекательных объектов по всей республике. О том, как будет развиваться "Карта гостя", чем она интересна жителям Беларуси и иностранным туристам, какие новые форматы предложат организаторы к II Европейским играм 2019 года, расскажут директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев и заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.

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