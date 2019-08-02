Пресс-конференция о развитии профобразования в Беларуси пройдет в БЕЛТА 5 августа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 августа в 12.00.

В пресс-конференции примут участие начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, эксперты и участники конкурса WorldSkills Kazan 2019.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального образования, улучшение стандартов профессиональной подготовки, развитие профессиональных компетенций, демонстрация значимости высококвалифицированных кадров для экономики во всем мире. Беларусь присоединилась к международной организации WorldSkills International (WSI) в 2014 году и успела принять участие в двух всемирных чемпионатах WSI - в Сан-Паулу (Бразилия, 2015) и Абу-Даби (ОАЭ, 2017).

С 22 по 27 августа в Казани (Россия) состоится 45-й международный чемпионат WorldSkills Kazan 2019. О том, как команда Беларуси готовится к соревнованиям, как участие в движении WorldSkills помогает улучшить систему подготовки профессиональных кадров, а также о перспективах развития профобразования и подготовки кадров для инновационной экономики расскажут участники пресс-конференции.

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