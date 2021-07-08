Пресс-конференция о развитии возобновляемых источников энергии пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии в Беларуси" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Для Беларуси тема обеспечения энергетической безопасности и повышения энергетической независимости путем использования местных видов топлива, в том числе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), диверсификации топливно-энергетического баланса и снижения энергоемкости ВВП весьма актуальна. В стране на законодательном уровне созданы благоприятные условия для развития ВИЭ.

О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии расскажут участники пресс-конференции:

Сергей Гребень - начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Республики Беларусь;

Леонид Полещук - заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь;

Марина Белоус - руководитель проекта международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь".

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