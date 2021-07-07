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07 июля 2021, 09:52

Пресс-конференция о развитии возобновляемых источников энергии пройдет в пресс-центре БЕЛТА 8 июля

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 8 июля в 11.00.

Для Беларуси тема обеспечения энергетической безопасности и повышения энергетической независимости путем использования местных видов топлива, в том числе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), диверсификации топливно-энергетического баланса и снижения энергоемкости ВВП весьма актуальна. В стране на законодательном уровне созданы благоприятные условия для развития ВИЭ.

О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии расскажут участники пресс-конференции:

Сергей Гребень - начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Республики Беларусь;

Михаил Малашенко - заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь - директор Департамента по энергоэффективности;

Марина Белоус - руководитель проекта международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь".

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

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