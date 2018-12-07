Пресс-конференция о развитии зеленого градостроительства в Беларуси пройдет в БЕЛТА 11 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 декабря в 14.30.

Проект "Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси при финансировании Глобального экологического фонда. Проект рассчитан на 2016-2021 годы и направлен на развитие планов зеленого градостроительства, а также на реализацию пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту и повышению энергоэффективности в малых и средних городах Беларуси. В настоящее время в проекте участвуют три белорусских города.

О том, как реализуются пилотные инициативы и каковы перспективы дальнейшего развития зеленого градостроительства в Беларуси, расскажут начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Жаркина, заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор и руководитель проекта "Зеленые города" Ирина Усова. Заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский поделится опытом реализации

концепции умного устойчивого развития "Брест: симбио-сити 2050".

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