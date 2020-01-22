Пресс-конференция о реализации проекта "Зеленые города" пройдет 23 января в БЕЛТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Глобальная повестка - 2030: города Беларуси на пути устойчивого развития" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 23 января в 14.00.

Проект "Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при финансировании Глобального экологического фонда. Проект рассчитан на 2016-2021 годы и направлен на развитие планов зеленого градостроительства, а также поддержку пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту и повышению энергоэффективности в малых и средних городах Беларуси.

О том, как реализуются пилотные инициативы и каковы перспективы зеленого градостроительства в Беларуси, расскажут на пресс-конференции начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Конончук, руководитель проекта "Зеленые города" Ирина Усова, первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко.

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