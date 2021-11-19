Пресс-конференция о региональном форуме #GBCregions в Витебске пройдет в БЕЛТА 22 ноября

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Проведение регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Витебске" состоится в пресс-центре БЕЛТА 22 ноября в 11.00.

В Витебске 25 ноября пройдет очередной региональный форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы). Его приоритетными направлениями определены цифровые решения в таких сферах жизнедеятельности, как нефтехимическая, энергетическая, лесная и культурная. Отдельное внимание на форуме будет уделено защите персональных данных. Участники обсудят особенности основных положений вступившего в силу с 15 ноября 2021 года закона "О защите персональных данных".

Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг и Белорусские облачные технологии выступят организаторами мероприятия. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Витебского облисполкома.

Подробнее о проведении цифрового форума в Витебске расскажут участники пресс-конференции:

Роман Градусов - директор РУП "Национальный центр электронных услуг",

Татьяна Туромша - первый заместитель директора РУП "Национальный центр обмена трафиком",

Владимир Белоус - заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета,

Олег Седельник - генеральный директор ООО "Белорусские облачные технологии".

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