Пресс-конференция о санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения пройдет в БЕЛТА 4 марта

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Развитие системы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения" состоится в пресс-центре БЕЛТА 4 марта в 11.00.

Об итогах работы по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения за 2019 год и задачах на 2020 год, о подготовке к летней детской оздоровительной кампании (о работе по ремонту, реконструкции и совершенствованию технического оснащения учреждений отдыха и оздоровления для детей; о количестве и стоимости путевок) расскажет директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Николаевич Болбатовский.

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