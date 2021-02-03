Пресс-конференция о сохранении историко-культурного наследия Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Сохранение, приумножение и популяризация историко-культурного наследия Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 3 февраля в 11.00.

В Беларуси 2018-2020 годы прошли под знаком Года малой родины. Выполнен комплекс мероприятий, в том числе по сохранению и благоустройству историко-культурных ценностей. За три года отреставрировано 379 памятников архитектуры, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей.

О проделанной работе и дальнейших планах по сохранению, приумножению и популяризации историко-культурного наследия Беларуси расскажут участники пресс-конференции: Наталья Хвир - начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры; Вадим Лакиза - директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук; Татьяна Горанская - заведующая отделом архитектуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент; Наталья Смольская - начальник отдела искусств управления культуры Минского городского исполнительного комитета; Оксана Коханова - главный специалист отдела культурно-просветительной работы, искусств и учебных заведений управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета.

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